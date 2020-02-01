Витебчанин выстрелил в супругу и сбежал, его искали все наряды городской милиции. Видео задержания

Сегодня днем в Витебске 36-летний местный житель выстрелил в свою жену и скрылся с места преступления. Пострадавшая с огнестрельным ранением была доставлена в больницу Витебска.

На установление местонахождения подозреваемого и его задержание были направлены все наряды городской милиции. В результате поисковых мероприятий правоохранители задержали мужчину в районе гаражного кооператива на окраине города, сообщили в Первомайском РОВД Витебска.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Известно, что задержанный ранее неоднократно судим, в том числе за незаконный оборот оружия, сообщает МВД Беларуси.

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