Повысить зарплату до $250 требует премьер-министр Беларуси

Должный уровень заработной платы в $250 требует обеспечить премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Он этом он заявил на заседании Совета Министров, посвященного итогам социально-экономического развития Республики Беларусь.

«В числе приоритетных задач — поддержание уровня реальной заработной платы работников и рост по низкооплачиваемым категориям», — отметил премьер-министр.

Уже в первом квартале организации, в которых не обеспечивался должный уровень заработной платы, должны выйти на Br500 (эквивалентно примерно 250 долларов США), подчеркнул Сергей Румас, пишет Белта. Он также отметил, что это персональная ответственность местных руководителей.

Недавно Белстат отрапортовал, что ноябре 2019 года средняя зарплата в Беларуси была на уровне Br1113,1.

Сергей Румас отметил, что одной из приоритетных задач на 2020 год должно стать поддержание уровня реальной заработной платы работников.

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