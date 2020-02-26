Витебские таможенники пресекли попытку вывоза 40 тонн лома алюминия и черных металлов

Правоохранителями Витебской таможни совместно с сотрудниками отделения ГАИ Дубровенского РОВД пресечена попытка вывоза из Беларуси более 40 тонн лома алюминия и черных металлов. Об этом сообщили в Витебской таможне.

Два грузовых транспортных средства MAN и Scania следовали на выезд с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию и были приостановлены в Дубровенском районе для проведения проверочных мероприятий. В грузовых отсеках автопоездов перемещались в общей сложности порядка 40 тонн лома и отходов алюминия и черных металлов. В ходе проверки правоохранителями установлено, что на перемещаемый груз отсутствуют какие-либо товаросопроводительные документы. Пояснить данный факт водители затруднились.

По данным фактам таможней начаты административные процессы по признакам совершения административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 12.29 КоАП Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают наложение штрафа на водителей транспортных средств в размере до тридцати базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации по решению суда.

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