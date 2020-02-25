Борьба с борщевиком наконец-то станет равной

В преддверии теплой поры года проблема возникновения борщевика становится актуальной для многих регионов Беларуси. Коллектив белорусских ученых ищет эффективные способы борьбы с ядовитым растением.

«Борщевики, захватывая новые территории, быстро размножается на пустырях, полях, лугах, на подворьях, в лесах — не принося людям пользы. В последнее время о них много пишут, из Интернета мы можем узнать о них всё, кроме методов борьбы с этой растительностью. Их просто нет! Это ставит перед человечеством новые и серьёзные задачи. — рассказывает Витебскому Курьеру кандидат биологических наук, специалист в области природных информационных технологий (НИУ «ВЭЗ») Галина Романенко. — Люди имеют богатый собственный опыт общения с этим «монстром». Подобно лесу, только с невероятно ядовитой зеленью, он поглощает в летний период целые селения, оставляя на зиму непривлекательные многометровые стволы соцветий.»

Трактористы, занимающиеся кошением растений, жалуются на обморочное состояние и плохое самочувствие после работы. Аллергики, посетившие эти поля в течение нескольких минут, получают опасные симптомы возбуждения уснувшей аллергии. Ожоги, волдыри на теле. По статистике, 2 человека в год уходят из-за борщевика из жизни. В летний период он, подобно лесу, скрывает от глаз целые селения, хутора и дороги.

В Беларуси давно сложился коллектив учёных, которые в далёкие 90-е годы, подобно учёным Санкт – Петербурга, не отмахнулись от темы патогенеза Земли и, с тех пор, много лет отдали изучению этого, неожиданно явившегося миру явления. Ему были посвящены два десятилетия работ, которые привели к созданию уникальной методики, изменяющей в природе многие процессы к лучшему.

Романенко Г.Г., Калинина М.Ю. делятся с читателями Курьера сутью базовой методики:

— Улучшение экологии пространства, окружающей среды и среды жизнедеятельности на базе инновационных коммуникационных интеллектуальных визуально — пространственного и натуралистического (природного) методов, используемых для защиты Земли. Одновременно происходит развитие инновационных приборных энергоинформационных технологий и методов исследования Земли.

Базовый метод был утверждён в НИУ «ВЭЗ» после почти тридцатилетних исследований белорусских учёных в полевых условиях.

«Патогенное, негативное излучение Земли (радиация из земли, и не только), относится к числу «процессов», которые разрушают энергии жизни. Излучение возникает в Земле как результат истории её происхождения,— комментируют ученые.— Человек воспринимает его как природный радиоактивный распад, протекающий по свойственным ему физико-химическим законам.»

На фото 2 схематически представлены пути каналов выхода радиации (радиоактивных веществ) к людям. Солнышко прячется. Нарушается экология окружающей среды, она удручает. Радон проникает в здания путями, показанными на схеме. Поглощающие излучение деревья быстро гниют и гибнут, ломаются от ветра.

Распадающиеся вещества, далее производящие заряженные частицы, «закручены» при движении вверх «против часовой стрелки». Они выталкиваются электромагнитными силами, возникающими при их движении, и выбрасываются на поверхность Земли. В первую очередь, это радон и продукты его распада, радиоактивный углерод, вода и водород, гелий и, может быть, многое другое, опасное для человека. В местах выхода зон на поверхность образуется специфическое «место» с нарушением экологии — геопатогенная зона. Их на земле очень много.

«Зная, что в нашем «ноу – хау» заложен процесс «уничтожения» воздействия радиации ( на развивающиеся положительные живые процессы на земле),— комментирует Галина Григорьевна.— Мы решили использовать его для ингибирования роста и размножения борщевика Сосновского, который активно внедрился в наши Витебскую и Минскую области, не говоря уже о, практически, всей территории более северных регионов России».

На фото 3. представлено одно из таких мест на нашей территории, которое удовлетворяет всем условиям произрастания борщевика Сосновского и сопутствующей ему травы пырей.

Мы уже отмечали, что учёные Беларуси благодаря своему настойчивому труду и научной активности первыми решили задачу о патогенных зонах Земли. Коллективной работой ученых был создан свой экспресс-прибор для анализа концентраций радона в воздухе ( Романенко Г.Г., Бойков В., НИИ ПФП, БГУ), и первый прибор для определения границ патогенных зон (Шалатонин В. И., БГУИР). На протяжении всего этого времени они проводили измерения, создавали новые методики, действие которых смогли полностью объяснить только сейчас.

«Улучшение экологии окружающей среды и среды изнедеятельности». В работе эксперты соблюдали ряд условий взаимодействия человека, природы, земли. Результатом их находок стала методика ингибирования роста и размножения борщевика Сосновского.

«Благодаря разработанной методике борщевик на поле поднялся до высоты 15-30 см, в несколько раз меньше, чем на контрольном поле, где кусты борщевика достигли 1 м и выше. Эффект повторился на следующий год, растений было меньше, а после химической обработки полей летом 2018 г борщевик исчез полностью на территории около 80 % на площади, обработанной учеными.» — по словам Романенко Галины.

Проблему с кустами борщевика, которые, всё же возродились, ученые решили, изучив её. Скрыта она в корнях ольхи, которая любит общество этого инвазивного для нашей флоры растения, и, судя по информации, любит вещества, способные излучать радиацию.

На фото 4 представлены видимые изменения в окружающей среде, которые происходят в природе после научных работ. Сравнивая его с фото 2. видим, как меняется воспринимаемая человеком, видимая экология окружающего его пространства после работ по базовому методу.

С его помощью можно устранять борщевик в лесах, на опушках, где, опасаясь за жизни людей, нельзя использовать химические вещества, которые могут загрязнить не только ценные лесные травы, но и ягоды, грибы – так любимые человеком.

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