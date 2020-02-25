Страна на карантине — коронавирус. Новости из Китая

Медсестра из госпиталя в Ухане после рабочей смены.

Эта фотография облетела все мировые агенства (нам предоставлена Ронни Алекс ). На фото медсестра из госпиталя в Ухане с отпечатками оставленными маской и защитным комбинезоном.

Китайские медики в Ухане совершают реальный подвиг. Командированные со всей страны, они работают в режиме военного времени.

Такие беспрецедентные меры для локализации последствий тяжелого заболевания под силу стране с высоким уровнем развития и предельно дисциплинированным населением. Благодаря этому эпидемия не превысила порог заболеваемости и не перешла в пагдемию мирового масштаба.

Скоро месяц как страна живет в режиме чрезвычайной ситуации. Принятые меры приносят результат. Темпы прироста зараженных снижаются, растет количество выздоровевших.

Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе, США, разработал онлайн-карту распространения коронавируса. На ней в режиме реального времени можно следить за статистикой смертей от заболевания, количеством заразившихся и выздоровевших пациентов.

С 10 февраля предприятия стали работать. По приказу правительства они обязаны обеспечить индивидуальные рабочие места и по максимуму ограничить общение работников.

Передвижение по городу строго по необходимости.

Открытие школ и садиков перенесено на 2 марта.

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