«Март в феврале» — ученые объяснили причину аномальной зимы

За аномальным поведением погоды наблюдала не только вся Беларусь, где с 2019-го на 2020 год не было климатической зимы. А также и весь мир, который движется к самой теплой зиме в истории.

На Северном полюсе, объясняют метеорологи, образовалась удивительно сильная система низкого давления, которая «затянула» в замкнутый круг ветры, которые обычно циркулируют в полярном регионе — появилась преграда, которая не позволяет морозу отправится на юг.

«Арктическое колебание», когда давление меняется с высокого на низкий и обратно, ослабляет и усиливает полярные ветры, это обычное явление. Когда наступает полярная ночь, естественным образом образуется «резервуар» холодного воздуха, который «вытекает» при колебании давления в высшую сторону. Но редко когда «замкнутость» мороза бывает такой интенсивной и длится такое длительное время, как в этом году, передает Радио Свобода.

Possibly the most positive 5-day period of Arctic Oscillation you have ever seen.

Anomalously low pressures inside the Arctic circle, surrounded by high pressures at mid-latitudes all over the globe. pic.twitter.com/T93q8EoJ9p

— Mika Rantanen (@mikarantane) February 19, 2020