«Март в феврале» — ученые объяснили причину аномальной зимы

Изменение климата и странные арктические погодные условия «не пустили» холод на юг, пересказывает Bloomberg американских метеорологов из компаний Weather Underground и Weather Tiger.

За аномальным поведением погоды наблюдала не только вся Беларусь, где с 2019-го на 2020 год не было климатической зимы. А также и весь мир, который движется к самой теплой зиме в истории.

На Северном полюсе, объясняют метеорологи, образовалась удивительно сильная система низкого давления, которая «затянула» в замкнутый круг ветры, которые обычно циркулируют в полярном регионе — появилась преграда, которая не позволяет морозу отправится на юг.

«Арктическое колебание», когда давление меняется с высокого на низкий и обратно, ослабляет и усиливает полярные ветры, это обычное явление. Когда наступает полярная ночь, естественным образом образуется «резервуар» холодного воздуха, который «вытекает» при колебании давления в высшую сторону. Но редко когда «замкнутость» мороза бывает такой интенсивной и длится такое длительное время, как в этом году, передает Радио Свобода.

Possibly the most positive 5-day period of Arctic Oscillation you have ever seen. Anomalously low pressures inside the Arctic circle, surrounded by high pressures at mid-latitudes all over the globe. pic.twitter.com/T93q8EoJ9p — Mika Rantanen (@mikarantane) February 19, 2020

Причина такого аномального поведения погоды не в каком-то отдельном необычайно теплом или холодном регионе, а в перераспределении теплоты. Еще прошлой осенью казалось, что Арктика «отпустит» мороз — метеорологи прогнозировали холодную зиму. Нынешние методы предсказания не разоблачили знаков того, какой зима будет на самом деле.

На территории Европы, в том числе и в Беларуси, зафиксировали самый теплый январь за всю историю наблюдений. В Соединенных Штатах в этом году фиксируют средние температуры, на 3°С выше средних в XX веке (зато в Вашингтоне или Бостоне, как подсчитали в AccuWeather, заплатят за отопление на 11% меньше). В большой части России, частях Скандинавии и в Восточной Канаде было теплее нормы на 5°С. Зато Арктика смогла «вернуть» себе часть льдов, объемы которых уменьшались в последние годы.

Уникальность такого явления, ждут метеорологии, подтолкнет ученых к «лавине новых исследований». Пока же ученые полагают, что арктическая аномалия может усиливаться в последующие годы.

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