На Витебщине этой ночью была самая низкая температура в Беларуси

Погода
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В ночь с 22 на 23 ноября температура воздуха продолжала снижаться, достигнув самых низких показателей на северо-востоке Витебской области. Езерище подтвердило свою репутацию полюса холода в Беларуси, где термометр опустился до -9,5 °C.

Орша и Сенно заняли второе место по холоду, с температурой -8,8 °C. В областном центре, на метеостанции Витебска, зафиксировали -8,6 °C.

Температура в Лынтупах и Россонах упала до -8,5 °C, хотя ранее в Лынтупах было теплее всего в области.

В Шарковщине было относительно тепло по сравнению с другими районами: там зафиксировали всего 7,3 градуса мороза.

Из-за установившейся холодной погоды некоторые водоемы начали замерзать, появились забереги на водотоках, а на реке Двине в районе Суража появилось слоистое ледяное образование, называемое “сало”.

Какая погода ожидается в Беларуси на следующей неделе?

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