Погода в Витебске в выходные будет с дождем

В субботу, 25 января, в Витебске будет пасмурно с прояснениями. Температура 4+2°C. По области будет переменная облачность, ожидаются осадки в виде дождя, сообщает Белгидрометцентр. Ночью и утром на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, порывы будут достигать 14 м/с, днем местами — 15-18 м/с.

В воскресенье, 26 января, будет облачно с прояснениями. Ночью столбик термометра опустится до -2°C. Днем температура воздуха составит 0+2°C. На дорогах и тротуарах местами возможна гололедица, поэтому и водителям, и пешеходам следует быть предельно внимательными.

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