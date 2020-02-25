В Беларуси впервые задержали Свидетеля Иеговы по запросу российских властей. Он находится в СИЗО Витебска и просит убежища

Сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали 21 февраля 36-летнего россиянина Николая Махаличева. Об этом 25 февраля сообщили в Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы, пишут российские СМИ. Информация также размещена на сайте «Свидетели Иеговы в России». По официальным каналам информация пока не подтверждена.
По имеющейся информации, при проверке документов Николю Махаличеву сообщили, что Россия объявила его в межгосударственный розыск. Три дня спустя прокурор отправил его в СИЗО-2 в Витебске, где подозреваемый попросил политического убежища в Беларуси и пожаловался в Комитет по правам человека ООН.
Уголовное дело против Николая Махаличева было заведено в России 31 января 2019 года следственными органами города Урая Ханты-Мансийского автономного округа.
Во время путешествия по Беларуси Николая Махаличева остановила милиция для проверки документов. Ему сообщили, что Россия объявила его в розыск. Верующий оказался в изоляторе временного содержания в городе Городок (Витебская область).
По сообщению издания 7×7 24 февраля заместитель прокурора Городокского района, младший советник юстиции Заикин постановил заключить Николая Махаличева под стражу в СИЗО-2 УВД Витебского облисполкома. В своем постановлении белорусский прокурор, ссылаясь на российский суд, утверждает, что Махаличев действовал «умышленно, по мотивам религиозной нетерпимости, из экстремистских побуждений, выражающимися в пропаганде преимущества последователей религиозного учения Свидетелей Иеговы перед иными лицами», а также занимался «исповеданием и распространением идеологии и веры».
Учитывая, что белорусские власти могут выдать его России, Николай Махаличев подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Беларуси, а также жалобу в Комитет ООН по правам человека. Постановление белорусского прокурора о помещении под стражу Махаличев считает незаконным и будет обжаловать его в белорусском суде.
В апреле 2017 года Верховный суд России признал экстремистскими и ликвидировал все 396 религиозных организаций свидетелей Иеговы в России. Однако в Республике Беларусь деятельность этой конфессии экстремистской не признана и никак не ограничивается. Европейские последователи этой религии назвали арест Махаличева первым случаем преследований «за веру» в Беларуси.
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1 комментарий
Типичная секта,- зомбированные адепты. Главная цель,- подчинение и их деньги. Вылечить адептов фактически уже невозможно, многие секты отжав их , предпочитают сымитировать несчастный случай с летальным исходом для них…. Это нужно запрещать и строго наказывать…..