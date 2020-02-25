В Беларуси впервые задержали Свидетеля Иеговы по запросу российских властей. Он находится в СИЗО Витебска и просит убежища

Сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали 21 февраля 36-летнего россиянина Николая Махаличева. Об этом 25 февраля сообщили в Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы, пишут российские СМИ. Информация также размещена на сайте «Свидетели Иеговы в России». По официальным каналам информация пока не подтверждена. По имеющейся информации, при проверке документов Николю Махаличеву сообщили, что Россия объявила его в межгосударственный розыск. Три дня спустя прокурор отправил его в СИЗО-2 в Витебске, где подозреваемый попросил политического убежища в Беларуси и пожаловался в Комитет по правам человека ООН.

Уголовное дело против Николая Махаличева было заведено в России 31 января 2019 года следственными органами города Урая Ханты-Мансийского автономного округа.

Во время путешествия по Беларуси Николая Махаличева остановила милиция для проверки документов. Ему сообщили, что Россия объявила его в розыск. Верующий оказался в изоляторе временного содержания в городе Городок (Витебская область).