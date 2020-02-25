Мужчина убил годовалого ребенка потому что тот плакал — видео

Следственный комитет Беларуси завершил расследование убийства годовалого ребенка в Мядельском районе.

В сентябре 2019 года в милицию поступило сообщение об обнаружении в частном доме в одной из деревень Мядельского района тела годовалого мальчика.

Прибывшей на место следственно-оперативной группой установлен криминальный характер его смерти.

Согласно материалам дела, в день происшествия, пока его мать была в больнице, годовалый мальчик находился с ее сожителем. Установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения подверг мальчика избиению, потому что тот плакал. Он нанес ему удары руками и ногами в область головы и по различным частям тела. Когда увидел ребенка без признаков жизни, решил скрыть совершенное преступление и тело ребенка в сумке перевез в пустующий дом в Мядельском районе.

Спустя несколько дней вернувшаяся мать мальчика, стала узнавать, где находится ребенок. Изначально мужчина пояснил, что мальчик находится у знакомых, что не нашло своего подтверждения, в связи с чем в дальнейшем он рассказал, где находится тело ребенка.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 Уголовного кодекса (убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СК.

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