В Докшицы прибудет ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской

В городе Докшицы в храме Покрова Пресвятой Богородицы будет представлен ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской. Священная реликвия будет находиться в приходе храма с 13 октября, начиная с 17:00, и останется здесь до 14 октября, 15:00.
Расписание мероприятий включает следующие моменты:
13 октября (пятница):
- 16:45 – Прибытие ковчега в город Докшицы и его установка в приходе храма Покрова Пресвятой Богородицы. Проведение молебна.
- 17:00 – Всенощное бдение в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
14 октября (суббота):
- 09:30 – Проведение Божественной литургии по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы и в честь 120-летия храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Докшицы.
- 15:00 – Отправка Святыни в город Полоцк.
Блаженная Матрона Московская является одной из самых известных и почитаемых святых в православной церкви. Её жизнь служит примером великого духовного подвига, включая любовь, терпение, самоотречение и сострадание.