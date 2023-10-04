В Докшицы прибудет ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской

Витебская область
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В городе Докшицы в храме Покрова Пресвятой Богородицы будет представлен ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской. Священная реликвия будет находиться в приходе храма с 13 октября, начиная с 17:00, и останется здесь до 14 октября, 15:00.

Расписание мероприятий включает следующие моменты:

13 октября (пятница):

  • 16:45 – Прибытие ковчега в город Докшицы и его установка в приходе храма Покрова Пресвятой Богородицы. Проведение молебна.
  • 17:00 – Всенощное бдение в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

14 октября (суббота):

  • 09:30 – Проведение Божественной литургии по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы и в честь 120-летия храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Докшицы.
  • 15:00 – Отправка Святыни в город Полоцк.

Блаженная Матрона Московская является одной из самых известных и почитаемых святых в православной церкви. Её жизнь служит примером великого духовного подвига, включая любовь, терпение, самоотречение и сострадание.

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религия Святая Матрона
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