Католического священника Вячеслава Борка признали «экстремистским формированием»

Религия
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16 апреля Министерство юстиции Республики Беларусь включило католического священника из Россон Вячеслава Борка в список «экстремистских формирований». Основанием для такого решения стали его интернет-ресурсы — YouTube-канал, Telegram, Facebook-страница и электронная почта, которые, по утверждению властей, использовались для распространения «экстремистской информации».

Преследование ксёндза началось ещё в декабре 2020 года. Тогда его арестовали на 10 суток за публикацию плаката белорусского художника Владимира Цеслера, в котором чиновники усмотрели нацистскую символику. После этого Следственный комитет начал проверку видеоблога Борка на наличие «экстремистских призывов».

В 2021 году священник покинул Беларусь из-за усилившегося давления со стороны властей. Несмотря на эмиграцию, он продолжал вести активную деятельность в соцсетях. Однако в апреле 2025 года Железнодорожный суд Витебска постановил заблокировать его ресурсы на территории страны.

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