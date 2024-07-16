Ксендз Анджей Юхневич остается под стражей: возбуждено уголовное дело

Католического священника Анджея Юхневича, задержанного 8 мая 2024 года, переводят из изолятора временного содержания (ИВС) в следственный изолятор (СИЗО), что свидетельствует о возбуждении уголовного дела. На данный момент не известно, в чем конкретно обвиняют священника.

По информации издания «Хрысціянская візія», Анджей Юхневич уже провел за решеткой 57 дней. Ранее его четырежды судили по статье 24.23 КоАП Республики Беларусь за якобы проведение несанкционированного пикета — размещение украинского флага в социальной сети.

Анджей Юхневич, католический священник монашеского ордена миссионеров-облатов Непорочной Марии, до задержания служил в санктуарии Матери Божьей Фатимской в Шумилино Витебской области. Он также возглавляет координационную группу настоятелей и представителей монашеских общин Беларуси.

Сообщается, что ксендз Анджей выражал солидарность с украинским народом и призывал к молитве за скорейшее окончание войны.

Вместе с Юхневичем был задержан и ксендз Павел Лемех, который был освобожден 22 мая.