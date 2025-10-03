Ватиканскому дипломату и Витебскому епископу отказали во встрече с политзаключенными священниками в Беларуси

30 сентября 2025 года стало известно, что Апостольский нунций в Беларуси, архиепископ Иньяцио Чеффалиа, а также Витебский епископ Олег Буткевич пытались попасть в одну из колоний, чтобы встретиться с осужденными священниками. Однако руководство учреждения им отказало. Об этом сообщает издание katolik.life.

По данным СМИ, представители Католической церкви планировали навестить в Бобруйской колонии двух священников — отца Анджея Юхневича, служившего в Витебской епархии, и настоятеля костела в Воложине ксендза Генриха Околотовича. Верующие, ссылаясь на проверенные источники, утверждают, что визит действительно состоялся, однако заключенные не были допущены к встрече. Причины отказа, равно как и наличие предварительных договоренностей, остаются неизвестными.

Дело Анджея Юхневича

Отец Анджей Юхневич был задержан 8 мая 2024 года после встречи католической общины и духовенства. Первоначально его приговорили к 15 суткам административного ареста за «несанкционированное пикетирование». Основанием послужила публикация в Facebook: в феврале 2022 года священник установил на аватарку изображение бело-красно-белого флага и флага Украины. Позднее срок ареста ему неоднократно продлевали, а затем возбудили уголовное дело. 30 апреля 2025 года суд приговорил его к 13 годам лишения свободы, несмотря на то, что прокуратура настаивала на 15 годах. Заседания проходили в закрытом режиме, и по каким именно статьям обвинения вынесен приговор, до сих пор не сообщается.

Дело Генриха Околотовича

Ксендз Генрих Околотович был задержан в ноябре 2023 года. Прихожанам известно, что ему предъявили обвинение в государственной измене, якобы за передачу секретной информации. 30 декабря 2024 года Минский областной суд приговорил его к 11 годам колонии усиленного режима. Судебные заседания также проходили за закрытыми дверями. Весной 2025 года священник передал из колонии послание прихожанам, в котором заявил, что обвинения в «шпионаже в пользу Польши и Ватикана» являются грубой провокацией и не имеют под собой оснований.

Реакция и контекст

Попытка встречи дипломата Ватикана и Витебского епископа с заключенными священниками привлекла внимание католической общины как в Беларуси, так и за её пределами. Для верующих этот случай стал подтверждением сложной ситуации, в которой оказалась католическая церковь в стране. Наблюдатели отмечают, что дела Юхневича и Околотовича рассматриваются в контексте общего давления на религиозные организации и духовенство.

Хотя официальные причины отказа в свидании остаются неизвестными, сама попытка визита указывает на то, что Ватикан и белорусская епархия стремятся оказать поддержку своим священникам, находящимся за решеткой. В то же время закрытость судебных процессов и тяжесть вынесенных приговоров вызывают обеспокоенность международных правозащитных структур.