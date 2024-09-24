В Витебске, возможно, задержан известный блогер Bulbanews

Репрессии
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В расписании суда Железнодорожного района Витебска появилось имя Виталия Александровича Храмцова, более известного в интернете как Bulbanews.

Блогер, на которого подписаны почти 469 тысяч пользователей TikTok и около 600 тысяч в Instagram, известен своими пранками и юмористическими видео с беларуским колоритом. Например, недавно он опубликовал ролик, в котором вместе с другом играл в приставку на большом экране в ТЦ «Галерея» в Минске, это видео собрало 580 тысяч лайков.

Последний раз Bulbanews был активен в соцсетях в среду вечером.

«Существует высокая вероятность, что именно он стал объектом двух административных протоколов по прибытии в Витебск — мужчине инкриминируют распространение «экстремизма» и мелкое хулиганство», — отмечается в сообщении телеграм-канала «Витебск, я гуляю».

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Витебск репресии
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