У витебского блогера конфисковали всю оргтехнику после задержания

У витебского блогера Виталия Устиновича, придумавшего «Ябацкины новости», конфисковали всю оргтехнику, сообщают правозащитники.

Три дня он провел в изоляторе временного содержания. После освобождения Устинович рассказал о конфискации оргтехники. Теперь его ютуб-канал, на который подписано более 45 000 человек, какое-то время будет без новых видео.

Блогер не сообщил, были ли ему предъявлены обвинения. Он также не назвал причин своего задержания.

Виталий Устинович создал образ «дедушки Шевченко». А в своем сатирическом сериале «Ябацкины новости» он анализирует политические события в Беларуси.