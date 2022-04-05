У витебского блогера конфисковали всю оргтехнику после задержания

Происшествия
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У витебского блогера Виталия Устиновича, придумавшего «Ябацкины новости», конфисковали всю оргтехнику, сообщают правозащитники.

Три дня он провел в изоляторе временного содержания. После освобождения Устинович рассказал о конфискации оргтехники. Теперь его ютуб-канал, на который подписано более 45 000 человек, какое-то время будет без новых видео.

Блогер не сообщил, были ли ему предъявлены обвинения. Он также не назвал причин своего задержания.

Виталий Устинович создал образ «дедушки Шевченко». А в своем сатирическом сериале «Ябацкины новости» он анализирует политические события в Беларуси.

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