Юрий Дудь снял выпуск о белорусах, вынужденно покинувших страну после президентских выборов 2020 года — видео

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Известный российский журналист, видеоблогер Юрий Дудь снял выпуск  о белорусах, вынужденно покинувших страну после выборов 2020 года. Картина называется: «Как жить, если лишают родины»?

Героями ролика стали автор YouTube-канала «Жизнь малина» Никита Мелкозеров, инженер-дефектоскопист Андрей Суша, который перелетел белорусско-литовскую границу на параплане, сестры Надежда Степанцева и Жанна Захаркевич, топ-менеджер компании EPAM Systems Павел Либер, аналитик Сергей Чалый и другие.

«За последние годы страну покинуло огромное количество людей. Точной статистики не существует, но, по некоторым оценкам, речь о 200 000 тысяч человек – это как если бы из России уехали 3 000 000», — говорится в пояснении к видео.

В выпуске белорусы разных профессий, которые уехали из страны, рассказывали о своих причинах, по которым им пришлось покинуть Беларусь.

Журналист объясняет, что снял выпуск о том, как белорусская эмиграция осваивается на новых местах, каково им было вынужденно покинуть свой дом и могут ли репрессии в России достигнуть такого же уровня.

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