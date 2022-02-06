Политзаключенного блогера Эдуарда Пальчиса перевели в Витебский СИЗО

В начале февраля 31-летнего Эдуарда Пальчиса с «Володарки» перевели в Витебский СИЗО-2. в декабре 2021 года его осудили на 13 лет колонии. Сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Эдуарда задержали в сентябре 2020 года, а в декабре 2021 года осудили на 13 лет колонии, обвинив по четырем статьям Уголовного кодекса:

ст. 130 (умышленные действия, направленные на разжигание иной социальной вражды и вражды по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц, повлекших иные тяжкие последствия);

ст. 293 (организация массовых беспорядков);

ст. 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок);

ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

17 декабря Пальчису присудили 13 лет колонии.

Когда Эдуард был в заключении у него родилась дочь.



Почтовый адрес: СИЗО-2, 210026, г. Витебск,ул. Гагарина, 2. Пальчису Эдуарду.

