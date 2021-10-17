Число политзаключенных в Беларуси выросло до 812 человек

Беззаконие
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Беларуские правозащитные организации признали политзаключенными еще 8 человек. Все они подверглись уголовному преследованию за «оскорбление представителей власти«.

Список политзаключенных пополнился новыми именами: Михаил Чемурако, Владимир Сушко, Александр Литвищенко, Александр Жихаревича, Александр Курганский, Оксана Касперович, Артур Жвиридовский, Игорь Бузук.

Правозащитники требуют немедленного освобождения всех жертв политических репрессий и прекращения уголовного преследования в их отношении.

Под заявлением подписались центр «Весна», Lawtrend, Беларуский ПЕН-центр, «Правовая инициатива», Беларуский дом прав человека имени Б. Звозскова, Беларуская ассоциация журналистов, Human Constanta.

На сегодня в Беларуси 812 политзаключенных.

Правозащитники: в январе в Беларуси по политическим мотивам задержаны более 870 человек

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