Число политзаключенных в Беларуси выросло до 812 человек

Беларуские правозащитные организации признали политзаключенными еще 8 человек. Все они подверглись уголовному преследованию за «оскорбление представителей власти«.

Список политзаключенных пополнился новыми именами: Михаил Чемурако, Владимир Сушко, Александр Литвищенко, Александр Жихаревича, Александр Курганский, Оксана Касперович, Артур Жвиридовский, Игорь Бузук.

Правозащитники требуют немедленного освобождения всех жертв политических репрессий и прекращения уголовного преследования в их отношении.

Под заявлением подписались центр «Весна», Lawtrend, Беларуский ПЕН-центр, «Правовая инициатива», Беларуский дом прав человека имени Б. Звозскова, Беларуская ассоциация журналистов, Human Constanta.

На сегодня в Беларуси 812 политзаключенных.