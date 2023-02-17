В Витебской области задержан крупный бизнесмен, арест наложен на 24 торговых центра на €92 млн

В Витебской области задержали крупного бизнесмена, владельца многочисленных объектов недвижимости, и еще шесть человек. Фигуранты Как подозреваются в уклонении от уплаты налогов, уклонении от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, сборов, а также в легализации средств, полученных преступным путем, сообщает сообщает Комитет госконтроля, они.

По информации ведомства, для незаконной минимизации налогов бизнесмен зарегистрировал в Полоцке Новополоцке подконтрольные ему ИП и юрлица, применяющие специальный режим налогообложения, а потом распределял между ними выручку от сдачи имущества в аренду. В результате предприниматель недоплатил в бюджет более 420 тыс. рублей налогов.

Также с расчетного счета предприятия бизнесменом были выведены и обналичены через личный карт-счет денежные средства в сумме 3,4 млн. рублей. При этом с данных сумм не был уплачен подоходный налог в размере 320 тыс. рублей.

В рамках уголовных дел наложен арест на имущество подозреваемых: 68 объектов недвижимости площадью более 107 тыс. кв. метров и общей стоимостью не менее €92 млн, в том числе 24 торговых центра, коттеджи, квартиры, автомобили.