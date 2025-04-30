13 лет заключения для ксендза Анджея Юхневича: за что осудили священника?

30 апреля в Шумилинском районном суде был вынесен приговор настоятелю санктуария Матери Божьей Фатимской, католическому священнику ордена Облатов Непорочной Марии — ксендзу Анджею Юхневичу. Его приговорили к 13 годам лишения свободы по обвинению в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Сам священник категорически отрицает свою вину, а его защита заявляет о политической мотивации и фальсификации дела.

Процесс за закрытыми дверями и противоречия следствия

Судебные слушания проходили в закрытом режиме, что вызвало волну критики и вопросов со стороны общественности. Следствие утверждает, что инкриминируемые действия произошли около десяти лет назад. Однако адвокаты Юхневича настаивают, что свидетельские показания были получены под давлением, а сам процесс сопровождался многочисленными нарушениями. Священник, несмотря на серьёзность обвинений, сохранял достоинство и уверенность в своей невиновности. Его прихожане подчёркивают, что за всё время его служения ни одной жалобы на него подано не было.

От символов до заключения

Анджей Юхневич был задержан 8 мая 2024 года сразу после церковной встречи. Первоначально его обвинили в «диверсионной деятельности» — причиной стали фотографии, где он запечатлён с бело-красно-белым флагом Беларуси и украинским флагом. Практически сразу правозащитные организации признали его политическим заключённым. По сообщениям, в изоляторе священник подвергался жестокому обращению.

Личность и служение

Ксендз Юхневич — одна из значимых фигур в католической церкви Беларуси. Он активно развивал религиозную жизнь в регионе и возглавлял координационную группу настоятелей монашеских общин. После его ареста верующие выражали солидарность, устраивали молитвы и акции поддержки.

Поддержка церкви и реакция правозащитников

На судебные заседания приезжал епископ Витебский Олег Буткевич, которого видели молящимся в часовне у здания суда — это подчёркивает важность дела для всей религиозной общины. Правозащитники считают, что обвинения против священника имеют политическую подоплёку, связанную с его публичной позицией в защиту прав человека и свободы вероисповедания.

Тревожная тенденция

Анджей Юхневич — не единственный католический священник, оказавшийся под давлением властей. Ранее с похожими обвинениями сталкивались и другие служители, включая ксендза Генриха Околотовича. Эксперты говорят о систематическом давлении на религиозных лидеров, цель которого — ослабить влияние церкви в обществе.

Приговор Юхневичу пока не вступил в силу. Адвокаты намерены обжаловать его в ближайшее время.