Полочанин едва не сжег свою жену из-за затягивания бракоразводного процесса

Парикмахерскую с находившимися там женой и ее начальницей едва не сжег 39-летний полочанин, он облил помещение бензином, но женщины смогли вытолкать поджигателя и вызвать милицию.

Недопонимание супругов и сложные семейные отношения подтолкнули их к решению развестись. Инициатором этого процесса выступил 39-летний мужчина. Для подачи заявления ему потребовались необходимые документы, за которыми он пришел к жене на ее работу в парикмахерскую и устроил скандал.

После устроенного конфликта на рабочем месте супруги мужчина ушел домой. Из-за невозможности найти общий язык мужчина выпил, а затем взял канистру с бензином и отправился назад в парикмахерскую продолжать диалог.

Зайдя в помещение, мужчина в грубой форме выгнал из него посетительницу, стал ломать мебель и стеллажи, а также обливать все бензином. На шум выбежала директор парикмахерской и уже вдвоем с женой подозреваемого они стали выталкивать его прочь. При этом женщины крепко держали полочанина за руки и не давали ему возможность достать из кармана зажигалку и поджечь горючую жидкость.

Спустя некоторое время мужчина решил уйти, а пострадавшие обратились за помощью в милицию. Спустя несколько часов сотрудники Департамента охраны задержали подозреваемого. Мужчина блуждал по городу в расстроенных чувствах. Экспертиза выяснила, что в его выдыхаемых парах содержалось почти 1 промилле алкоголя. В отношении мужчины следователями возбуждено уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

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