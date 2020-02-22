Священнослужитель демонстрировал половой орган несовершеннолетним девушкам прямо на улице

Священнослужителя задержали на проспекте Октября Гомеле.
Святой отец из Гомельского района 19 февраля, примерно около 14:30 демонстрировал половые органы двум несовершеннолетним гомельчанкам 2003-го и 2004-го года рождения. Священнослужителю 48 лет, сообщают «Сильные новости».
Служитель церкви задержан правоохранительными органами. Заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».
За сутенера Киреева хлопотали Патриарх Кириилл и прокурор Ленинградской области. Он отпущен на свободу, но не оправдан
Выпустили на свободу русского священника-сутенера, который вербовал девушек в Витебске