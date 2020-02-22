Священнослужитель демонстрировал половой орган несовершеннолетним девушкам прямо на улице

Редакция
Религия, Шок

Православный священник поп Священнослужителя задержали на проспекте Октября Гомеле.

Святой отец из Гомельского района 19 февраля, примерно около 14:30 демонстрировал половые органы двум несовершеннолетним гомельчанкам 2003-го и 2004-го года рождения. Священнослужителю 48 лет, сообщают «Сильные новости».

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