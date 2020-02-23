Мужчина погиб минувшей ночью на пожаре в Городке

В Городке мужчина погиб минувшей ночью при пожаре в одноэтажном многоквартирном доме, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Спасателей вызвали ближе к часу ночи. В жилом доме горела квартира №2, в которой работники МЧС обнаружили тело погибшего хозяина, 48-летнего неработающего. Огонь повредил не только имущество, стены и потолок жилища, но даже достал до кровли над квартирой. Причина пожара устанавливается.

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