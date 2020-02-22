21-летняя Диана Орлова из Полоцка стала одним из лучших молодых учителей страны

21-летняя Диана Орлова из Полоцка стала одним из лучших молодых учителей Беларуси.

Всего несколько лет назад Диана Орлова сидела за партой в аудитории Полоцкого колледжа Витебского государственного университета имени П.М. Машерова, старательно конспектируя лекции. Сегодня она учитель начальных классов полоцкой средней школы № 16. Для своих подопечных она открывает огромный мир знаний.

Несколько дней назад Диана Вячеславовна вошла в число победителей конкурса «Творчество молодых педагогов», организованного издательством «Пачатковая школа». Она признана одним из лучших молодых учителей страны.

Диана Вячеславовна пришла на преддипломную практику в 1 «Е». А спустя несколько месяцев, когда защитила диплом, стала классным руководителем. Первое время было очень волнительно, вспоминает учитель:

— Когда входила в класс и понимала, что два десятка маленьких непосед нужно не только усадить за парты, но еще и научить, начинала переживать. Со временем к работе с малышами привыкла. Сложности испытывала только во время родительских собраний. Не знала, как общаться с мамами и папами учеников, но и этот опыт пришел.

Ученики (сейчас они уже в третьем классе) в восторге от учителя, который постоянно радует их интересными заданиями и разнообразными формами работы. Так, на конкурс педагог отправила план урока по математике, больше напоминающий сказочное путешествие: во время занятия ребята встречают героев любимых сказок и мультфильмов и вместе с ними учат новый материал, пишет sb.by.

Тем, как разнообразить урок, учитель интересуется давно: этой теме была посвящена одна из ее курсовых работ в колледже. Стремление Дианы Вячеславовны делать занятия не только содержательными, но и увлекательными ценит и школьная администрация, отмечает заместитель директора по учебной работе Елена Тимощенко:

— Ответственная, трудолюбивая, скромная, прекрасно ладит с детьми. Педагог не ограничивается только работой в классе: постоянно ездит с ребятами на экскурсии.

Талант учителя отметило и жюри конкурса. План урока признали лучшим в номинации «Дидактический сценарий урока», а автора наградили сертификатом на 120 рублей. Деньги Диана Вячеславовна потратит на профессиональную и учебную литературу, ведь сейчас она получает заочно высшее образование в Витебском государственном университете имени П.М. Машерова.

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