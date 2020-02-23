«У меня четыре афганских дня рождения». История воина Вячеслава Белоуса

21 февраля на площади Победы традиционно прошел митинг и возложение венков руководством города и общественными организациями в честь Дня защитника отечества — 23 февраля.

Можно спорить об истории праздника и его уместности в настоящем независимой Беларуси, но пока живы люди которые видели войну собственными глазами он имеет право на существование. Для них это по-прежнему День Советской Армии и Военно-Морского флота.

Наше интервью с одним из этих героев. Воин-интернационалист — Вячеслав Константинович Белоус.

«Не говори Богу о своих проблемах. Скажи проблемам о Боге»

С 12 февраля по 8 марта в Витебске в музее М.Ф.Шмырева по ул.Чехова 4, проходит выставка фотографий Вячеслава Константиновича Белоуса – «Афганистан». Оцифрованные снимки в черно-белом и цветном вариантах являются частью коллекции автора и сделаны во времена срочной службы на пленочный фотоаппарат ФЭД. Цветные снимки из Афганистана тех времен сейчас являются фотографической редкостью.

Вячеслав Константинович, педагог с 30–летним стажем, рассказал нам о войне и мирной жизни:

— Вячеслав Константинович, поделитесь своими воспоминаниями о войне в Афганистане?

— Для меня война – это грань. Между жизнью и смертью, счастьем и горем, небом и землей. Вспоминая те события я всегда волнуюсь. Как будто не прошло множество лет. Как будто это все было вчера.

Наш парашютно-десантный батальон, под названием «полтинник», в составе 350-го парашютно-десантного полка 3 гвардейской воздушно-десантной дивизии, одним из первых был переброшен в Кабул. Это произошло 25 декабря. В этот же день на моих глазах случилась трагедия. Один из самолетов разбился на заходе на посадку в аэропорту Кабула. Погибли 52 десантника.

Война — это не геройство и не прогулка. Это тяжелая и грязная работа. Это длительные переходы с нагрузкой 50 кг в жару и холод, мучительное ожидание, смертельный риск и колоссальная психологическая нагрузка. Как бы не была спланирована операция, потерь не избежать. Наши операции были тщательно спланированы поэтому больших потерь не было, но это война и смерть всегда рядом.

У меня четыре «афганских» дня рождения. Удивительно, что я выжил и остался невредим. А гибель товарищей мне пришлось пережить, в том числе и из-за ошибок командования. Был случай, когда наш прапорщик сознательно пожертвовал собой ради спасения товарищей и выполнения боевой задачи. Он взорвал себя на мине, чтобы дать проход взводу (сам оказал себе первую помощь, сделал перевязку и остался жив благодаря высокой квалификации военных врачей).

Тогда я впервые на себе ощутил, что в организме человека заложена функция блокирования горя. Впервые увиденная смерть и ужасные ранения повергают человека в шок. В дальнейшем же, ты сильно переживаешь, но шокового состояния уже нет.

В Афганистане я поверил в бога. Не скажу, что я раньше его отрицал, но там воочию видишь, что все мы «под богом ходим». По-моему, когда есть вера – живется легче, светлей, правильнее. С того времени мой принцип – «Не говори Богу о своих проблемах, говори проблемам о Боге!».

В армии я понял, что мое призвание – работать с детьми и, по возвращению домой, я поступил в педагогический институт.

– Вы вернулись с войны в тяжелом психологическом состоянии, а многие были еще и ранены? Тяжело ли было включится в мирную жизнь? Какое отношение было во встретившей вас стране?

– Я и не ожидал какого то исключительного отношения, но под час было обидно, не за себя, а за тех ребят, что вернулись инвалидами, насколько все делалось «показушно » и не разумно.

В свое время, я боролся с этим и написал множество статей в прессу на тему несправедливого отношения к ветеранам–интернационалистам.

Очень важна нам была и психологическая помощь. Война закалила сильных, а слабые стали слабее и не смогли адаптироваться. Это верно не только про «афганцев». Многие люди, не находя себя, опускаются и уходят из жизни прямо или косвенно. А в жизни легко не бывает.

Вернувшись домой я занялся любимым делом. Поначалу мне казалось, что с детьми сложнее чем в армии, где все ясно и четко. Есть задача, есть свои и чужие. Здесь же все неоднозначно и принимая решение ощущаешь огромную ответственность за ребенка, и страх необдуманными действиями нанести ущерб его психике.

Я преподаватель истории, философии и других гуманитарных дисциплин. И, конечно, военно–патриотическое направление. К сожалению мужчин мало в школе, а важно показать мальчикам именно мужские качества. 30 лет я с детьми и подростками. 20 лет – в средней школе в г/п Руба и 10 лет в политехническом техникуме. Кроме этого я веду военную подготовку в музыкальном училище и в Витебском училище олимпийского резерва.

Мы много разговариваем с детьми – о прошлом и будущем, ходим в походы, занимаемся поисковыми операциями. Детям полезно разбираться в истории и понимать психологию своих предков. Знание истории и патриотизм необходимы молодому человеку.

– Как вы все успеваете и где находите силы и вдохновение?

– Во-первых я всегда четко планирую своё время, особенно зимой, когда приходится много выступать. У меня свой метод, я называю его «Методом точечных ударов». Записываю все что должен сделать и разграничиваю свое время точно по графику. Так и живу – строго по плану.

Вдохновение же мое – люди и творчество. В свободное время пою в коллективе народной песни «Світанак». Играю в народном театра «Кураж» в ДК Руба. Моя специальность лесника тоже пригодилась. В Рубе я высадил на пустыре 500 деревьев. Там теперь прекрасный парк.

На поле возле моего дома на Юг-7 посадил 150 деревьев. Настоящее удовольствие любоваться как они растут. Хочу думать, что после меня люди будут на них смотреть и, даже не зная обо мне, будут благодарны.

– Вячеслав Константинович, что вы хотите пожелать в преддверии праздника жителям нашего города?

– Я желаю всем нам мирного неба. Пожилым – крепкого здоровья. А молодым найти себя в жизни и не забывать о людях старшего поколения. И всем людям в Беларуси желаю любить свою Родину и беречь своих близких. Приглашаю всех на наши спектакли в ДК Руба, надеюсь мы поднимем ваше настроение!

– Спасибо, что нашли время для нашего разговора, желаем вам крепкого здоровья и успехов в реализации ваших масштабных планов!

Главное, что хочется вынести по итогу – это то, что не важно где ты был или что ты делал в своей жизни, важна гармония внутри, тогда и мир вокруг тебя будет светлым и ласковым.