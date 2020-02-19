Их пришлось разбудить. На пожаре в Шумилино спасены трое, семеро эвакуировано

Двух мужчин и женщину спасли пожарные из горящей квартиры в Шумилино, также эвакуировали 7 соседей, в том числе — 4 детей.

17 февраля около трех часов дня в службу спасения поступило сообщение о загорании квартиры по улице Ленинской в городском поселке Шумилино. По прибытии на место спасатели наблюдали как из квартиры на первом этаже двухэтажного дома идет дым.

На момент возникновения пожара в квартире находился ее 65-летний хозяин – пенсионер и пришедшие в гости 54-летний мужчина и 45-летняя женщина – оба неработающие.

Работниками службы спасения в составе звена газодымозащитной службы люди обнаружены в комнате спящими, после чего выведены из задымленной зоны в безопасное место. В результате сильного задымления из квартир вышерасположенного этажа эвакуировано 7 человек, из них 4 ребенка, сообщили в МЧС.

Пожар был ликвидирован спасателями. Однако в комнате уничтожена кровать, постельные принадлежности, закопчены потолок и стены.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Приоритетной версией возникновения пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.

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