«Наши на высоте!» — завершилась всемирная кулинарная олимпиада – IKA

Наши кондитеры-олимпийские чемпионы.

С 15 по 19 февраля 2020 года в Штутгарте (Германия) состоялась Всемирная кулинарная олимпиада – IKA. Более 2000 кондитеров и кулинаров со всего мира показали своё сладкое искусство!

Наши были на высоте! 8 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль!

Золотая медаль: Самбук Натальи из Орши.Оршанский хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром». Работа из мастики – «Часовщик».