«Наши на высоте!» — завершилась всемирная кулинарная олимпиада – IKA

Редакция
Люди Витебщины

Наши кондитеры-олимпийские чемпионы.

С 15 по 19 февраля 2020 года в Штутгарте (Германия) состоялась Всемирная кулинарная олимпиада – IKA. Более 2000 кондитеров и кулинаров со всего мира показали своё сладкое искусство!

Наши были на высоте! 8 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль!
Золотая медаль: Самбук Натальи из Орши.Оршанский хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром». Работа из мастики – «Часовщик».

Серебряная медаль: Богатенко Надежда, Витебск (ОАО «Витебскхлебпром»). Работа из шоколада – «Няня».

Серебряная медаль: Дедовец Елена (ОАО «Витебскхлебпром»). Работа из шоколада – «Детство».

Бронзовая медаль: Морозова Марина Орша (Оршанский хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром»). Работа из соленого теста – «В поисках приключений».

Поздравляем наших мастеров !

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