«Наши на высоте!» — завершилась всемирная кулинарная олимпиада – IKA

Наши кондитеры-олимпийские чемпионы.
С 15 по 19 февраля 2020 года в Штутгарте (Германия) состоялась Всемирная кулинарная олимпиада – IKA. Более 2000 кондитеров и кулинаров со всего мира показали своё сладкое искусство!
Серебряная медаль: Богатенко Надежда, Витебск (ОАО «Витебскхлебпром»). Работа из шоколада – «Няня».
Серебряная медаль: Дедовец Елена (ОАО «Витебскхлебпром»). Работа из шоколада – «Детство».
Бронзовая медаль: Морозова Марина Орша (Оршанский хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром»). Работа из соленого теста – «В поисках приключений».
Поздравляем наших мастеров !
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