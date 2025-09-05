В Витебске простились с Николаем Силиновым

31 августа 2025 года ушёл из жизни выдающийся белорусский предприниматель, основатель и генеральный директор ООО «Альянспласт» Николай Михайлович Силинов. Его уход стал тяжёлой утратой не только для семьи и коллектива предприятия, но и для всего бизнес-сообщества страны. Силинов был человеком, который сумел построить успешный международный бизнес, оставаясь при этом верным своим принципам и всегда помогая окружающим.

Николай Михайлович скоропостижно скончался 31 августа во время служебной командировки за границей. В январе 2026 года его компания должна была отметить 30-летие, а в декабре бизнесмену исполнилось бы 70 лет.

Биография и профессиональный путь

Николай Силинов родился в Бешенковичском районе Витебской области. После окончания школы и получения технического образования начал карьеру на промышленных предприятиях. В 1996 году основал компанию «Альянспласт», которая за три десятилетия выросла в одного из крупнейших производителей упаковки на постсоветском пространстве.

Благодаря его инициативам предприятие стало резидентом СЭЗ «Витебск», где активно развивало новые мощности. Под руководством Силинова компания внедряла современные технологии, расширяла производственные площади и успешно выходила на международные рынки.

Память о предпринимателе

Прощаться с Николаем Силиновым пришли сотрудники компании, представители власти, бизнеса, общественных организаций, творческой и спортивной среды. Он был похоронен рядом с родителями на малой родине, в деревне Островно Бешенковичского района.

Жизнь и деятельность Николая Михайловича Силинова — это пример настойчивости, целеустремлённости и истинной ответственности перед людьми и страной. Он оставил после себя не только мощное предприятие и весомый вклад в экономику Беларуси, но и память о добром, отзывчивом человеке, готовом прийти на помощь. Его имя навсегда останется в истории белорусского предпринимательства и в сердцах тех, кто его знал.

Редакция газеты «Витебский курьер» выражает глубокие соболезнования родным и близким Николая Михайловича Силинова.