В Витебске сотрудник Департамента охраны спас тонущую в Западной Двине женщину

16 июня 2022 в 21-20 спасателям поступило сообщение о тонущей женщине в реке Западная Двина в Витебске.

До прибытия спасателей женщину, 1990 года рождения, спас очевидец – майор милиции Иван Юрченко, командир роты милиции Железнодорожного Витебска отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Как рассказал сам герой, вечером вместе с семьей он гулял у реки и незадолго до происшествия увидел компанию молодых людей в довольно «разгоряченном» виде. Мужчина решил, на всякий случай, понаблюдать за отдыхающими и, как выяснилось, не зря. Через некоторое время одна из женщин решила искупаться и зашла в воду, уже скоро ее начало уносить течением на середину реки. Она начала звать на помощь. Сотрудник Департамента охраны МВД не раздумывая поплыл за ней и вытащил женщину на берег, сообщили в МЧС Витебска.

Прибывшие на место происшествия медики осмотрели спасенную и с диагнозом общее переохлаждение госпитализировали ее в больницу.