В Докшицах пожарные спасли из горящего дома хозяина и 12 человек эвакуировали

10 мая в 2.59 спасатели получили сигнал о пожаре в трехэтажном доме по ул. Октябрьской в Докшицах: горела квартира на втором этаже. Во время пожара хозяин квартиры находился внутри помещения.

Когда работники МЧС попали внутрь, то обнаружили прямо у входа на полу мужчину 1953 года рождения. Он был в сознании, однако выбраться самостоятельно не мог. С отравлением продуктами горения пострадавшего госпитализировали.

Из-за плотного задымления в подъезде спасатели эвакуировали еще 12 человек.

Пожар ликвидировали. Огонь уничтожил в одной из комнат имущество, закопчены стены и потолок во всей квартире. Причина пожара устанавливается.