В Витебске ушел из жизни доктор наук Борис Сункуев

В возрасте 86 лет скончался профессор Витебского технологического университета, доктор наук Борис Семёнович Сункуев. Родом из Читы, он в 1960 году закончил Московский технологический институт легкой промышленности, где был учеником выдающегося учёного Сергея Черкудинова. Вскоре после защиты кандидатской диссертации по приглашению отправился работать в молодой институт легкой промышленности в Витебске, где и написал свою докторскую работу, развивая исследования своего наставника.

На протяжении 45 лет Борис Семёнович возглавлял кафедру машин и аппаратов лёгкой промышленности, подготовил 8 кандидатов технических наук, опубликовал несколько учебников и учебных пособий. В Беларуси он был единственным профессором-специалистом в области синтеза рычажных механизмов. Под его руководством была создана научная школа по разработке швейных полуавтоматов.

Даже находясь в преклонном возрасте, он продолжал научную и преподавательскую деятельность, ушел на покой только несколько лет назад. Ученого похоронили 3 апреля 2024 года. Его ученики помнят его как справедливого, честного, волевого и бескомпромиссного, но в то же время учтивого и доброжелательного наставника.