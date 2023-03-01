На 73 году жизни умер известный беларуский драматург Алексей Дударев

27 февраля скоропостижно скончался известный беларуский драматург, сценарист, автор «Белых Рос»,«Рядовыя» «Князь Витовт», «Черная панна Несвижа» и «Вечер» Алексей Дударев. Ему было 72 года. Трагическую новость сообщило в Telegram министерство культуры Беларуси.

Лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, председатель Беларусского союза театральных деятелей внес значительный вклад в развитие и популяризацию беларуского национального театрального искусства.

Алексей Дударев родился 6 июня 1950 года в Дубровенском районе Витебской области. Дударев окончил Новополоцкое профессионально-техническое училище нефтяников, затем в 1976 году театральный факультет Беларуского театрально-художественного института. С 1978 по 1983 год руководил литературной частью Беларуского республиканского театра юного зрителя.

С 1991 по 2002 год Алексей Дударев являлся главным редактором журнала «Мастацтва». В 2001 году стал художественным руководителем театра-студии «Вольная сцена». С 2003 по 2013 год был художественным руководителем Драматического театра Беларуской армии.

С 1992 года возглавлял Беларуский союз театральных деятелей.

По сценариям Дударева сняты фильмы «Белые росы», «Осенние сны», «Брестская крепость», «Днепровский рубеж». Он также автор драматических пьес «Вечер», «Рядовые», «Порог», «В сумерках», «Князь Витовт» «Черная панна Несвижа» и других.

В 2014 году по пьесе Дударева сняли фильм «Белые росы. Возвращение».

Прощание с беларуским драматургом Алексеем Дударевым проходит 1 марта в столичном Доме офицеров.

Похоронят Алексея Дударева на Восточном кладбище Минска.