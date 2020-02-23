Вместо армейских погонов – милицейские

Армейская служба — не сахар. Однако туда стремятся многие молодые люди. Что-то они находят в армейской жизни. Практически всегда служба меняет их жизнь. «Беларусь Сегодня» рассказывает историю парня из Поставского района, который отслужил в 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде и вернулся домой.

После возвращения в родные края Константин Белоножко быстро перешел на гражданское расписание:

– Правда, первое время я по привычке просыпался очень рано, даже когда не было никаких дел. Осталась и потребность в физических нагрузках. Только поддерживать форму предпочитаю не зарядкой или занятиями в тренажерном зале, а игрой в футбол. Вместе с товарищами гоняем мяч в местном ФОКе, а они – по мне, со многими хотелось увидеться.

После возвращения из армии Костя проводил время в свое удовольствие – общался с друзьями, ходил в баню, посетил несколько городов:

– Я же учился в Могилеве на историческом факультете, и, наконец, мне удалось встретиться с однокурсниками. Заглянул в университет, прогулялся по знакомым коридорам. Вспомнил много веселых и грустных моментов из студенческой жизни. Был рад пообщаться с преподавателями, особенно с Алексеем Викторовичем Бирюковым, с которым познакомился еще на первом курсе. Это мой любимый наставник.

В Витебске Константин наведался в родную войсковую часть, встретился с армейскими товарищами и офицерами:

– Понял, как сильно по ним скучаю. А еще осознал, что мне несколько не хватает того армейского темпа с постоянными выездами, полевыми учениями. Это такие впечатления, выброс адреналина! Вспомнил работу с «зэушкой», боевое дежурство в Мачулищах во время II Европейских игр, совместные учения «Щит Союза – 2019» и «Взаимодействие-2019» на полигоне в нижегородском Мулино.

Пришла пора искать работу и устраиваться в жизни. Константин признается:

– Начал задумываться об этом еще во время службы в армии. Долго сомневался, не знал, куда податься. Поступило приглашение в силовые структуры. Я подумал-подумал и решил связать свое будущее с милицией.

Для этого парню пришлось регулярно ездить в Минск (именно там будет работать Константин) и проходить скрупулезное обследование. В ближайшее время станет ясно, какую должность займет вчерашний солдат – участкового или инспектора по делам несовершеннолетних. В любом случае Костя настроен решительно:

– Армия научила меня дисциплине, исполнительности, умению контролировать свои эмоции. Я стал серьезнее и терпеливее, могу жить в коллективе и работать в команде, справляться с трудностями. Все эти качества пригодятся при работе в милиции, а остальному – научат!

Источник: sb.by

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