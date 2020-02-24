В Витебском районе на пожаре погиб мужчина

Мужчина погиб на пожаре в деревне Красный Двор Витебского района. Об этом сообщило областное управление МЧС.

Информация о возгорании в жилом доме на улице Центральной поступила спасателям в воскресенье, 23 февраля, в 20.51.

Прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили в жилье труп мужчины.

Огнем оказались уничтожены кровля и потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество. Причина происшествия устанавливается.

В тот же день в Витебской области произошел еще один пожар. В деревне Згарда Оршанского района, где при возгорании в дачном доме были повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены, имущество.

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