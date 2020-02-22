В Оршанском районе 40 медицинских работников получили ключи от новых квартир

Редакция
Витебская область, Здоровье, Общество

Ключи от новеньких арендных квартир получили 40 врачей, фельдшеров, медсестер, акушерок Оршанщины. Дом для медицинских работников, построенный в рамках Указа Президента №506 и программы развития Оршанского района до 2023 года, ввели в эксплуатацию в населенном пункте Андреевщина.

Фото: «Витебские вести»

Фото: «Витебские вести»

ключи от квартир

Фото: «Витебские вести»

О том, что самые эффективные вложения – это инвестиции в интеллект человека, сказал на торжественной церемонии открытия двухподъездной пятиэтажки помощник Президента Беларуси – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, сообщают «Витебские вести».

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