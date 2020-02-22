В Оршанском районе 40 медицинских работников получили ключи от новых квартир

Ключи от новеньких арендных квартир получили 40 врачей, фельдшеров, медсестер, акушерок Оршанщины. Дом для медицинских работников, построенный в рамках Указа Президента №506 и программы развития Оршанского района до 2023 года, ввели в эксплуатацию в населенном пункте Андреевщина.

О том, что самые эффективные вложения – это инвестиции в интеллект человека, сказал на торжественной церемонии открытия двухподъездной пятиэтажки помощник Президента Беларуси – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, сообщают «Витебские вести».

В Докшицах на охоте застрелили бизнесмена. Под подозрением — глава района