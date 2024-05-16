Витебская католическая епархия призвала молиться за арестованных священников

Курия Витебской католической епархии подтвердила задержание в Шумилино двух священников – отца Анджея Юхневича и отца Павла Лемеха, сообщает CatholicNews.by.

Согласно сообщению, священники из прихода Матери Божьей Фатимской в Шумилино были задержаны 8 мая. Сейчас они отбывают административный арест: отец Анджей Юхневич – 15 суток, отец Павел Лемех – 10 суток.

«Призываем почтенных верующих помнить об этих священниках в молитве, чтобы Святой Дух дал им необходимые силы и усилил в этом испытании», – говорится в сообщении.

О задержании священников 9 мая сообщила «Хрысціянская візія». Задержание произошло накануне после встречи священников и монашествующих Витебской епархии в Шумилино.

«Когда все разъехались, в костел прибыли три машины с милицией, все были в штатском. Осмотрели помещения и забрали отца Павла. В то же время отца Анджея задержали в дороге – он ехал на встречу», – рассказывали местные верующие.

Священников перевели в изолятор в Витебске. Судили их дистанционно 10 мая. В один день с ними в Шумилино задержали женщину, которая является прихожанкой того же католического прихода. Она также находилась в заключении в Витебске, но 11 мая выяснилось, что ее отпустили.

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