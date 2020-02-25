Вспышка коронавируса в Италии парализовала сообщение на севере страны

Около 52 тыс человек, проживающих в 11 населенных пунктах на севере Италии, из-за карантина, связанного с эпидемией коронавируса, фактически оказались отрезанными от внешнего мира.

Жесткий полицейский контроль на границе карантинной зоны. Въезд в эти города и выезд из них возможны только по специальному разрешению. Нарушителям грозит «уголовно-правовое преследование».

Кодоньо — город с 15-тысячным населением в провинции Ломбардия. Из-за угрозы распространения коронавируса все его магазины и закусочные сейчас закрыты. Лишь немногие жители решаются выйти на улицу.

Что стало причиной резкого роста числа зараженных коронавирусом на севере Италии, до сих пор неизвестно. По словам премьера Италии Джузеппе Конте, карантин продлится две недели.

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