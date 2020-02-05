В Китае умер от голода мальчик-инвалид, отец которого попал в карантин из-за коронавируса

В Китае уволены со своих постов два чиновника, по вине которых умер 16-летний мальчик-инвалид, страдавший церебральным параличом. Его отца ранее отправили в карантин из-за подозрения в том, что он инфицирован коронавирусом.

В связи со случившимся должностей лишились секретарь местного комитета коммунистической компартии и мэр города в провинции Хубэй, где произошла трагедия.

Кроме отца позаботиться о больном ребенке было некому. Мальчика звали Янь Чэн. Он скончался еще в прошлую среду. Произошло это через неделю после того, как отца ребенка в принудительном порядке отправили в карантин.

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