Коронавирус. Отделяем реальность от легенд

Очень большое количество всевозможных домыслов возникло в последние дни о коронавирусе. Но так ли страшен черт как его малюют? Попробуем разобраться.
Вот типичная для Витебска сцена. Сын приболел, мы пошли к врачу. В очереди 15 детей, с ними кто-то из родителей. Ни одного человека в маске. Медперсонал тоже без масок. Все кашляют и сморкаются… В очереди шутят о коронавирусе. Вируса не боятся. Но…
Наверное, в последние дни каждому из нас встретился заботливый человек с рассказом об умершем родственнике знакомого. Они что-то слышали, но убеждены, что точно знают что всему виной какой-то нетипичный грипп — коронавирус, конечно, говорят они. Такие рассказы обычно сопровождаются утверждениями о том, что наши врачи все скрывают. Знакомо?
«Витебский Курьер» решил попробовать разобраться в причинах создания легенд и мифов, которые ежегодно возникают в обществе в период «цветения» гриппа.
Начинать стоит с анализа фактов о вирусах. Эти факты можно почерпнуть в справочной литературе, на профессиональных медицинских сайтах. Каждый может прочитать, но не прочитает. Этому есть ряд причин:
- непреодолимая лень,
- принцип «меня не коснется» («авось пронесет»),
- некогда,
- вера местным авторитетам, лидерам мнений (заботливой маме, умному начальнику Иван Иванычу, аптекарше Эльвире, которая имеет «инсайдерскую» информацию и готова поделиться ей со всем городом, а заодно и выполнить план по продаже залежавшихся таблеток…).
Как вы думаете кто в начале этой цепочки?
Введем несколько грубый, но ёмкий образ — информационные паразиты. Это такие люди, которые наживаются на страхах и проблемах других. Если вас «агитируют» что-то сделать, например, что-то купить, убеждают в том, что вирус надвигается и вот-вот мы все умрем, то нужно критически воспринимать это сообщение, потому что это ложное мнение или лож в чистом виде. Обычно человек, который пытается вас «просветить», вероятно, добивается от вас чего-то. Поэтому всегда стоит задавать себе один вопрос «кому это выгодно?». Если ответ очевиден, то сразу становится легче, приходит ясность сознания, наступает определенность и равновесие.
«Паразита» тоже можно понять, но не стоит его слушать. Если ваш собеседник зарабатывает или, возможно, получает другую пользу, в том числе нематериальную, то не стоит доверять ему и давать вас использовать.
По законам рынка спрос рождает предложение. «Чудодейственные» средства начинают расти в цене, потому что спрос на них возрастает.
Что же такое грипп
Это острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа. Входит в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Периодически распространяется в виде эпидемий и пандемий.
У большинства людей симптомы гриппа проходят в течение недели без медицинской помощи. В редких случаях может приводить к тяжелой болезни и, даже, смерти, особенно у людей, относящихся к группам риска.
По оценкам ВОЗ, ежегодные эпидемии гриппа приводят к 3−5 миллионам случаев тяжелой болезни и к 290−650 тысячам смертей.
С чем мы имеем дело — эпидемией или пандемией
Эпидемия – заболеваемость схожим вирусов в одном регионе. Пандемия – международный уровень распространения вируса. Что касается нынешнего коронавируса, то все погибшие от него — китайцы. На пандемию пока не похоже нисколько.
История пандемий
- 1918-1919 (Н1N1) — Испанка. Заражены 550 млн. Умерло — 50–100 млн человек или 2,7–5,3% населения Земли.
- 1957 — 1958 (Н2N2) — Азиатский грипп.
- 1968 — 1969 (H2N3) — Гонконгский грипп. Умерло 1,5 млн человек.
- 1977 — 1979 (Н1N1) — Cкрытая пандемия (СССР и Северный Китай не подтвердили эпидемию и не представили сведения). Предположительно миллион человек умерло.
- 1995 — 2009 — Спорадические случаи (Птичий грипп).
- 2009 — 2010 — Умеренная пандемия («Свиной грипп»). Смертность 0,007 % от числа заболевших (данный показатель ниже, чем у некоторых форм обычного сезонного гриппа).
По данным ВОЗ, гриппом болеет 5 млн из 7,5 миллиардов в год, умирает 650 тысяч. Много или мало, решать вам.
Для сравнения, ежегодно в авариях на дорогах во всем мире погибает около 1,25 миллиона человек. От 20 до 50 миллионов получают травмы.
Тяжелые заболевания также вносят свою лепту в смертность населения. Например, рак в 2018 году поразил более 18 млн человек, из них 9,6 млн человек умерли.
Разбираемся с бедой 2020 — коронавирусом
- Это Эпидемия. Очаг локализован в Китае.
- Заболели 20.000 (при 1,5 млрд населении Китая).
- Умерло 420. Выздоровело 653. Один случай смерти в Тайланде. Их контакты находятся в карантине.
- Один случай в китайском Гонкоге. В обоих случаях — китайские граждане.
- Заболевшие вне Китая – так же китайцы. Их контакты так же изолированы в карантине.
Здравствуй паника!!!
Производители «антивирусников» радостно руки потирают… Они ждали этого момента целый год.
Выводы делайте сами. И берегите себя и своих близких круглый год и каждый день. Выключите телевизор. Сходите подышать свежим воздухом. Перестаньте себя загонять. Избавьтесь от вредных привычек, любите себя и своих близких. Это самая лучшая рекомендация и профилактика любых болезней и несчастных случаев.
Скоро напишем о противовирусных препаратах с точки зрения ВОЗ.
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