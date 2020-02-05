Коронавирус. Отделяем реальность от легенд

Очень большое количество всевозможных домыслов возникло в последние дни о коронавирусе. Но так ли страшен черт как его малюют? Попробуем разобраться.

Вот типичная для Витебска сцена. Сын приболел, мы пошли к врачу. В очереди 15 детей, с ними кто-то из родителей. Ни одного человека в маске. Медперсонал тоже без масок. Все кашляют и сморкаются… В очереди шутят о коронавирусе. Вируса не боятся. Но…

Наверное, в последние дни каждому из нас встретился заботливый человек с рассказом об умершем родственнике знакомого. Они что-то слышали, но убеждены, что точно знают что всему виной какой-то нетипичный грипп — коронавирус, конечно, говорят они. Такие рассказы обычно сопровождаются утверждениями о том, что наши врачи все скрывают. Знакомо?

«Витебский Курьер» решил попробовать разобраться в причинах создания легенд и мифов, которые ежегодно возникают в обществе в период «цветения» гриппа.

Начинать стоит с анализа фактов о вирусах. Эти факты можно почерпнуть в справочной литературе, на профессиональных медицинских сайтах. Каждый может прочитать, но не прочитает. Этому есть ряд причин:

непреодолимая лень,

принцип «меня не коснется» («авось пронесет»),

некогда,

вера местным авторитетам, лидерам мнений (заботливой маме, умному начальнику Иван Иванычу, аптекарше Эльвире, которая имеет «инсайдерскую» информацию и готова поделиться ей со всем городом, а заодно и выполнить план по продаже залежавшихся таблеток…).

Как вы думаете кто в начале этой цепочки?

Введем несколько грубый, но ёмкий образ — информационные паразиты. Это такие люди, которые наживаются на страхах и проблемах других. Если вас «агитируют» что-то сделать, например, что-то купить, убеждают в том, что вирус надвигается и вот-вот мы все умрем, то нужно критически воспринимать это сообщение, потому что это ложное мнение или лож в чистом виде. Обычно человек, который пытается вас «просветить», вероятно, добивается от вас чего-то. Поэтому всегда стоит задавать себе один вопрос «кому это выгодно?». Если ответ очевиден, то сразу становится легче, приходит ясность сознания, наступает определенность и равновесие.

«Паразита» тоже можно понять, но не стоит его слушать. Если ваш собеседник зарабатывает или, возможно, получает другую пользу, в том числе нематериальную, то не стоит доверять ему и давать вас использовать.

По законам рынка спрос рождает предложение. «Чудодейственные» средства начинают расти в цене, потому что спрос на них возрастает.

Что же такое грипп

Это острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа. Входит в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Периодически распространяется в виде эпидемий и пандемий.

У большинства людей симптомы гриппа проходят в течение недели без медицинской помощи. В редких случаях может приводить к тяжелой болезни и, даже, смерти, особенно у людей, относящихся к группам риска.

По оценкам ВОЗ, ежегодные эпидемии гриппа приводят к 3−5 миллионам случаев тяжелой болезни и к 290−650 тысячам смертей.

С чем мы имеем дело — эпидемией или пандемией

Эпидемия – заболеваемость схожим вирусов в одном регионе. Пандемия – международный уровень распространения вируса. Что касается нынешнего коронавируса, то все погибшие от него — китайцы. На пандемию пока не похоже нисколько.

История пандемий

1918-1919 (Н1N1) — Испанка. Заражены 550 млн. Умерло — 50–100 млн человек или 2,7–5,3% населения Земли. 1957 — 1958 (Н2N2) — Азиатский грипп. 1968 — 1969 (H2N3) — Гонконгский грипп. Умерло 1,5 млн человек. 1977 — 1979 (Н1N1) — Cкрытая пандемия (СССР и Северный Китай не подтвердили эпидемию и не представили сведения). Предположительно миллион человек умерло. 1995 — 2009 — Спорадические случаи (Птичий грипп). 2009 — 2010 — Умеренная пандемия («Свиной грипп»). Смертность 0,007 % от числа заболевших (данный показатель ниже, чем у некоторых форм обычного сезонного гриппа).

По данным ВОЗ, гриппом болеет 5 млн из 7,5 миллиардов в год, умирает 650 тысяч. Много или мало, решать вам.

Для сравнения, ежегодно в авариях на дорогах во всем мире погибает около 1,25 миллиона человек. От 20 до 50 миллионов получают травмы.

Тяжелые заболевания также вносят свою лепту в смертность населения. Например, рак в 2018 году поразил более 18 млн человек, из них 9,6 млн человек умерли.

Разбираемся с бедой 2020 — коронавирусом

Это Эпидемия. Очаг локализован в Китае. Заболели 20.000 (при 1,5 млрд населении Китая). Умерло 420. Выздоровело 653. Один случай смерти в Тайланде. Их контакты находятся в карантине. Один случай в китайском Гонкоге. В обоих случаях — китайские граждане. Заболевшие вне Китая – так же китайцы. Их контакты так же изолированы в карантине.

Здравствуй паника!!!

Производители «антивирусников» радостно руки потирают… Они ждали этого момента целый год.

Выводы делайте сами. И берегите себя и своих близких круглый год и каждый день. Выключите телевизор. Сходите подышать свежим воздухом. Перестаньте себя загонять. Избавьтесь от вредных привычек, любите себя и своих близких. Это самая лучшая рекомендация и профилактика любых болезней и несчастных случаев.

Скоро напишем о противовирусных препаратах с точки зрения ВОЗ.

Лукашенко рассказал, как защититься от коронавируса

Коронавирус глазами витебчанки, живущей в Китае. Что происходит на самом деле

Как отличить коронавирус от гриппа