Как отличить коронавирус от гриппа

Несмотря на то, что грипп и коронавирусные инфекции похожи в своих проявлениях, симптомы заболеваний довольно часто существенно отличаются. Немецкие специалисты рассказали, как не перепутать новый вирус из Китая, поражающий лёгкие, с обычным вирусным гриппом, пишет «Белорусский партизан» со ссылкой на портал Focus.de.
По словам медиков, коронавирус 2019-nCoV и грипп проявляются лихорадкой, сухим кашлем, одышкой и усталостью. Однако основное отличие заключается в том, что при 2019-nCoV нет насморка, поскольку вирус поражает нижние дыхательные пути.
Как пояснили специалисты, вирусы гриппа очень вирулентны. То есть даже небольшое их количество уже вызывает болезнь. В отличие от него коронавирусы не считаются сильно заразными.
По словам мюнхенского профессора вирусологии Клеменса Вендтнера, болезнь может проявиться через две недели после контакта с заражённым пациентом. При этом как долго люди остаются заразными до того, как вирус даст о себе знать и после появления первых симптомов, пока неясно.
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