Как отличить коронавирус от гриппа

Несмотря на то, что грипп и коронавирусные инфекции похожи в своих проявлениях, симптомы заболеваний довольно часто существенно отличаются. Немецкие специалисты рассказали, как не перепутать новый вирус из Китая, поражающий лёгкие, с обычным вирусным гриппом, пишет «Белорусский партизан» со ссылкой на портал Focus.de.

По словам медиков, коронавирус 2019-nCoV и грипп проявляются лихорадкой, сухим кашлем, одышкой и усталостью. Однако основное отличие заключается в том, что при 2019-nCoV нет насморка, поскольку вирус поражает нижние дыхательные пути.