Руководителей одной из школ Полоцкого района наказали за то, что заставляли родителей сдавать деньги. В коллективном обращении было указано, что на родительском собрании работники школы в Полоцком районе озвучили родителям конкретную сумму, которую которую предложили сдать на нужды школы, причем в обязательном порядке. Прокурорская проверка подтвердила, что все действительно происходило с нарушением закона. Об этом сообщила помощник прокурора Полоцкого района Виктория Горолевич.

Она пояснила, что перечисление денежных средств на счет учреждения образования должно осуществляется на добровольной основе.

— Согласно действующему законодательству денежные средства, направленные в распоряжение попечительского совета, формируются из добровольных перечислений физических лиц, зачисляемых на текущий счет по учету внебюджетных средств учреждения образования. Денежные средства используются по целевому назначению в соответствии с решением попечительского совета, согласованным с руководителем учреждения образования и родительским комитетом учреждения образования, — пояснила Виктория Горолевич.

Прокуратура потребовала устранить выявленные нарушения, сообщает tut.by. К дисциплинарной ответственности привлекли директора школы и его заместителя по воспитательной работе, а также сотрудника управления по образованию Полоцкого райисполкома.

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