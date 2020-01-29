Десять человек каждый день ездили из Витебска в Полоцк за метадоном»

Десять жителей Витебска, страдающих от наркомании, были вынуждены ежедневно ездить в Полоцк, чтобы получить лечение в рамках программы заместительной метадоновой терапии. В областном центре кабинета заместительной терапии нет, поэтому пациентам, страдающим от наркозависимости, приходится ездить за препаратом в Полоцк. Данный факт выявили сотрудники областной прокуратуры во время проверки организации работы в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.

По словам старшего помощника прокурора области Натальи Колпаковой, работа проводилась бессистемно, без обеспечения взаимодействия между заинтересованными субъектами профилактики. Многие запланированные на 2019 год мероприятия субъекты профилактики не выполнили, сообщила помощника прокурора Витебской области.

Особые нарекания у прокуратуры вызывает положение в учреждениях здравоохранения.

— Медико-социальная реабилитация алкоголиков, наркоманов, токсикоманов и людей, страдающих зависимостью от других психоактивных веществ, налажена не везде, не хватает врачей, — отметила Наталья Колпакова.

Например, в Оршанском районе из 5,5 должности наркологов занято только две, нет психиатра-нарколога в Дубровенской райбольнице, в Глубокской районной больнице нарколога нет с сентября 2015 года.

В то же время только в самом Витебске в 2019 году пять человек умерли от передозировки наркотическими средствами. В 2018 году таких фактов не регистрировалось, что указывает на низкий кровень организации профилактики работы в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.