Лукашенко рассказал, как защититься от коронавируса

Александр Лукашенко 4 февраля посетил с рабочим визитом Добруш. Он высказался по поводу коронавируса. Рассказал, стоит ли бояться коронавируса.

«Нам стоит тревожиться. Но только в одном — мойте руки, меньше обнимайтесь с незнакомыми людьми на улице. Я намекаю на личную гигиену. Все остальное — за Минздравом. Все зависит от нас. Это элементарное. Поэтому надо обезопасить себя, своих детей, особенно маленьких деток. А насколько это возможно, государство свои обязанности выполнит. Возможности такие у нас есть. Не надо людей пугать. Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов. Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать», – приводит слова Александра Лукашенко пресс-служба главы государства.

Александр Лукашенко отметил с положительной стороны тот факт, что в Беларуси, в отличие, например, от России, не возникло ажиотажа и массовой скупки защитных медицинских масок, пишет b-g.by. Также на этом не наживаются фармацевтические компании, которые во всю рекламируют бесполезные против коронавируса лекарства.

«Никто не бегает, не мечется. Всего у нас на настоящий момент достаточно для того, чтобы обезопасить наших людей. Если вдруг что, мы это скрывать не будем. Изолируем человека (инфицированного вирусом — прим. ред.) и будем лечить. Не дай бог, конечно. Пока у нас таких фактов не зарегистрировано. Поэтому будем жить спокойно», — подчеркнул Президент.

По мнению Александра Григорьевича, закрывать границы нет нет необходимости.

«Надо кому-то границу закрывать, пусть закрывают. Мы не будем с китайцами прерывать наши отношения. Но и китайцы, и наши люди, которые приезжают из Китая (мы об этом посла проинформировали), – в аэропорту мы их досматриваем, на карантин берем, обследуем. У нас специалистов для этого достаточно. И мы предложили нашу помощь китайцам. Притом это не я предложил. Ко мне пришли специалисты во главе с министром и говорят: Александр Григорьевич, если Си Цзиньпину нужна какая-то наша помощь, специалистов, мы готовы выехать», – заявил глава государства.

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