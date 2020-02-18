Не такой уж смертельный. 11 тысяч человек выздоровели от коронавируса

В Китае появился специальный «живой» счетчик, на котором в режиме реального времени отображаются основные показатели эпидемии коронавируса: количество заболевших, количество находящихся в карантине, количество выздоровевших и количество умерших.

По сравнению с прошлой неделей процент выздоровевших увеличился, в то время как процент умерших сократился.

Как говорится, не так страшен черт, как его малюют. Мессенджер WeChat предупредил пользователей, что за распространение панических слухов среди пользователей будет блокировать аккаунты, а их владельцев – привлекать к ответственности в соответствии с суровым китайским законодательством.

С 10 февраля разрешено работать, но предприятия самостоятельно решают выводить ли людей на работу. При этом предприятия должны обеспечить индивидуальные рабочие места. Походы в общественные места разрешены по необходимости. Маски, как и прежде, обязательны для всех.

Работникам запрещен совместный приём пищи. Это огорчает людей, ведь общие застолья – глубоко укоренившаяся национальная традиция. Коллективизм – отличительное качество китайского народа, которое помогает в самые трудные моменты его истории.

С 18 февраля начинают работать школы. Это признак того, что китайские эпидемиологи «оседлали» вирус и не опасаются вспышки эпидемии.

Огромных усилий Китаю стоило взять эпидемию под контроль. Прогнозируемого эпидемиологического «взрыва» не произошло. Хотя эпидемия пока не пошла на спад, но худший сценарий не реализовался.

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