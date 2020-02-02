Витеблянка пытается вернуть свои деньги, уплаченные за тур в Китай, от которого пришлось отказаться из-за коронавируса

Туристическую путевку в Китай витебчанка Наталья приобрела в начале января, когда ситуация со смертельным коронавирусом не была насколько критичной, сообщает телеканал «Витебск». В Поднебесной женщина бывала и раньше. На этот раз лететь собиралась со взрослой дочерью и друзьями. Однако отдых в теплой стране пришлось отменить. Однако естественное нежелание встретиться с вирусом чуть не обошлось Наталье в круглую сумму. Ссылаясь на договор, турфирма предлагала вернуть только 10% от стоимости путевки.

Вначале турфирма шла на встречу, поддерживала. Была предпринята попытка перепродать тур другому клиенту. Когда же это не удалось, Наталья попыталась перебронировать тур на другие даты. Но что-то пошло не так. И когда Наталья стала отказываться от тура, турфирма ссылаясь на условия договора, предложила ей покрыть все фактически понесенные фирмой расходы, что составило около 90% стоимости тура.

Наталья обратилась в общество защиты прав потребителей. Спустя некоторое время ей предложили помощь юриста в составлении претензии. Чем закончится эта история не известно.

Свою популярность среди белорусских туристов Китай приобрел не так давно. В 2018 году в Китае побывали около 160 жителей Витебской области, что вдвое больше, чем годом ранее.

В связи с вспышкой вируса тенденция переменилась. Специалисты настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок в Китай.