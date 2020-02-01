17-летнюю Яну Давыденок из Верхнедвинского района нашли в Гродненской области

Несовершеннолетняя Яна Давыденок пропала еще в июне прошлого года. Тогда «Витебский курьер» публиковал информацию УВД про то, что девушка уехала в неизвестном направлении с мужчиной, который старше ее на 30 лет.

В июне 2019 года в Верхнедвинский РОВД Витебской области обратилась мать 17-летней Яны Давыдёнок. Она сообщила, что ее дочь последнее время втайне от родителей тесно общалась с 47-летним мужчиной, уроженцем Верхнедвинского района. В итоге девушка уехала с ним из агрогородка Кохановичи в неизвестном направлении.

Сегодня милиция сообщила, что 30 января пара была обнаружена в агрогородке Озёры Гродненской области.

Ранее «Витебский Курьер» писал об этой истории. Наконец, девушка нашлась.

Внимание! ОВД Верхнедвинского райисполкома разыскивает 17-летнюю Давыдёнок Яну

Витебские правоохранители продолжают розыск 17-летней девушки. Объявлена награда за информацию о девушке



17 января 2020 года мама Яны Давыденок записала душещипательное видеообращение, в котором со слезами на глазах просила дочь отозваться и вернуться домой.