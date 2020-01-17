Витебские правоохранители продолжают розыск 17-летней девушки. Объявлена награда за информацию о девушке

Милиция объявила в международный розыск 17-летнюю Яну Давыденок из агрогородка Кохановичи Верхнедвинского района еще в июне. Объявлена награда за информацию о девушке.

В июне 2019 года в Верхнедвинский РОВД обратилась мать 17-летней Яны Давыденок. Женщина сообщила, что ее дочь последнее время втайне от родителей тесно общалась с 47-летним мужчиной, уроженцем Верхнедвинского района. В итоге девушка уехала с ним из агрогородка Кохановичи в неизвестном направлении, сообщается в Telegram-канале пресс-службы МВД Беларуси. Пока поиски не привели к результатам, поэтому милиция решила еще раз обратиться в СМИ и попросить граждан о содействии в поиске девушки.

По последней информации, пару видели летом в Минске. С тех пор о судьбе Яны и ее местонахождении ничего не известно. Есть основания полагать, что они могут находиться за пределами страны.

Приметы девушки: на вид 17-20 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Документов, удостоверяющих личность, и мобильного телефона при себе не имела.

Правоохранители просят всех граждан, которым известна что-либо о местонахождении Яны Давыденок, сообщить в ближайший отдел внутренних дел, либо по телефонам в Верхнедвинский РОВД: 8-02151-5-33-02, 8-29-514-11-85, 8-33-347-79-19, 102.

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