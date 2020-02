Госсекретарь США Помпео воодушевлен визитом в Беларусь. Он рассказал, что его впечатлило

Государственный секретарь США Майкл Помпео в своем Твиттере поделился впечатлениями от посещения Беларуси и Парка высоких технологий, в частности. Госсекретарь вопреки протоколу поделился впечатлениями от увиденного в Беларуси.

Отметим, что США — крупнейший инвестор ПВТ. В Парке работают 62 компании с американским капиталом. Кроме того, рынок США является основным потребителем программного обеспечения, разрабатываемого в Беларуси. Экспорт программного обеспечения в США компаниями одного только ПВТ в 2019 году превысил 900 млн долларов.

Напомним, что 1 февраля государственный секретарь США Майкл Помпео посетил ПВТ во время своего визита в Беларусь. Директор ПВТ Всеволод Янчевский познакомил его с работой нескольких компаний EPAM, Flo Health, Mapbox и Saygames. Майклу Помпео также показали 3D-голограмы от «Кино-мо Текнолоджис» и белорусские очки дополненной реальности от «Изовак».

Glad to meet with President Lukashenka today in Minsk. The United States is optimistic about our strengthened relationship. We remain committed to a sovereign, independent, and prosperous future for the people of #Belarus. pic.twitter.com/SegLzMy2In

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 2, 2020