Государственный секретарь США Майкл Помпео посетит Минск

Госдепартамент США анонсировал визит в Беларусь 1 февраля государственного секретаря Майкла Помпео.
Кроме Минска, госсекретарь США посетит Лондон, Киев, Нур-Султан и Ташкент. В Ташкенте глава внешнеполитического ведомства США примет участие в совещании с министрами иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
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